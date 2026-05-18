Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян считают ИИ умнее себя - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 18.05.2026
Опрос показал, сколько россиян считают ИИ умнее себя

РИА Новости: больше половины россиян считают ИИ умнее себя

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины россиян (54%) считают искусственный интеллект умнее себя.
  • Три четверти россиян полагают, что ИИ уже справляется с практическими задачами не хуже человека.
  • Когда ИИ справляется с задачей лучше, 80% россиян реагируют на это спокойно.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Более половины россиян - 54% - считают искусственный интеллект (ИИ) умнее себя, при этом 13% из них уверены, что нейросеть имеет значительное интеллектуальное превосходство, заявила РИА Новости HR-директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Анастасия Зальцман в кулуарах ЦИПР-2026.
"Более половины (54%) россиян считают, что искусственный интеллект умнее их. Из них 41% считают превосходство небольшим, 13% - значительным", - рассказала она по итогам опроса MWS AI, в котором приняло участие 1100 россиян старше 18 лет.
Женщина на приеме у психолога - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Эксперт рассказала, может ли ИИ заменить психотерапию
14 мая, 16:49
Еще 29% уверены в собственном превосходстве, а 17% ставят себя и ИИ на одну ступень развития. При этом молодые люди чаще остальных считают ИИ умнее себя: среди 18-24-летних так думают 64%, среди 25-34-летних - 58%. А люди старше 65 лет разделяют это мнение реже всего - 44%. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин: 59% против 50%.
Она отметила, что три четверти россиян считают, что ИИ уже справляется с практическими задачами не хуже человека: из них 41% думают, что нейросеть выигрывает только в отдельных задачах, треть считает, что ИИ примерно наравне с человеком во всем, и 4% опрошенных уверены, что технология уже значительно лучше. Только 19% считают, что человек пока превосходит ИИ.
При этом, когда ИИ справляется с задачей лучше, 80% россиян реагируют на это спокойно, а расстраиваются 13% респондентов. Из них 4% выбрали вариант "очень расстраивает", 9% - "скорее расстраивает".
"Мне кажется, мы уже перешли от стадии "бояться или нет" к стадии "как использовать". А ключевой вопрос ближайших лет - гибридный интеллект: как соединить точность и скорость машины с человеческим смыслом, целеполаганием и ответственностью за результат", - отметила Зальцман.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Опрос показал, сколько россиян обращались к ИИ за личным советом
5 мая, 07:00
 
МТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала