В Харбине открылся фестиваль-ярмарка "Сделано в России"

Церемония открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. 18 мая 2026

ХАРБИН (Китай), 18 мая – РИА Новости. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в понедельник открылся на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, в Китае фестиваль проводится уже в седьмой раз, передает корреспондент РИА Новости.

"Рада приветствовать вас на ставшем уже традиционным фестивале-ярмарке "Сделано в России", который мы организуем в Китае уже седьмой раз", - заявила на церемонии открытия генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина

Она отметила, что с момента проведения первых ярмарок в Шэньяне и Даляне в 2024 году участниками фестивалей стали уже более 500 российских компаний, а два миллиона китайских граждан стали гостями и активными участниками мероприятий фестиваля.

"За два года на полях фестиваля было проведено более 2 тысяч деловых встреч, подписаны контракты на сумму свыше 15 миллиардов рублей", - указала она, добавив, что в Харбине фестиваль проходит в третий раз.

Российский экспортный центр сформировал экспозицию, в рамках которой более 100 российских производителей агропромышленного комплекса, косметики, товаров народного потребления, ювелирной продукции представляют свои товары.

Фестиваль продлится до 21 мая, и на его стендах китайские покупатели могут ознакомиться с продуктами питания, напитками, биологически активными добавками, украшениями и сувенирами из почти 40 регионов России

На площадке "Сделано в России" также организована дегустационная зона, где гости ярмарки могут попробовать блюда из камчатского краба, блины и сырники.