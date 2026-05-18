01:02 18.05.2026 (обновлено: 11:06 18.05.2026)
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей

  • Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей, его планируют ввести в сентябре текущего года.
  • ГОСТ устанавливает критерии для оценки рисков на всех этапах перевозок детей и обучающихся.
  • Внедрение ГОСТа позволит перейти от регламентного контроля к системному управлению рисками в перевозке детей.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей, его планируют ввести в сентябре текущего года, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Принятие ГОСТа направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса для безопасности детей", - отметили в Росстандарте.
ГОСТ устанавливает критерии для оценки рисков во время перевозок детей и обучающихся. Документ направлен на то, чтобы проводилась системная работа по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, которые могут повлиять на безопасность перевозки.
Отмечается, что оценивать риски необходимо на всех этапах: во время подготовки рейса, посадки и высадки пассажиров, а также движения по маршруту. Например, нужно проводить регулярный мониторинг инцидентов и событий, которые могут быть потенциально опасны.
В документе уточняется также и то, как нужно реагировать на нештатные ситуации.
"Внедрение ГОСТа позволит перевести организацию перевозок детей и обучающихся от преимущественно регламентного контроля к системному управлению рисками, направленному на предупреждение происшествий и повышение надежности транспортного процесса", - заключили в Росстандарте.
РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
