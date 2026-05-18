В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей, его планируют ввести в сентябре текущего года.

ГОСТ устанавливает критерии для оценки рисков на всех этапах перевозок детей и обучающихся.

Внедрение ГОСТа позволит перейти от регламентного контроля к системному управлению рисками в перевозке детей.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей, его планируют ввести в сентябре текущего года, рассказали РИА Новости в ведомстве.

"Принятие ГОСТа направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса для безопасности детей", - отметили в Росстандарте

ГОСТ устанавливает критерии для оценки рисков во время перевозок детей и обучающихся. Документ направлен на то, чтобы проводилась системная работа по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, которые могут повлиять на безопасность перевозки.

Отмечается, что оценивать риски необходимо на всех этапах: во время подготовки рейса, посадки и высадки пассажиров, а также движения по маршруту. Например, нужно проводить регулярный мониторинг инцидентов и событий, которые могут быть потенциально опасны.

В документе уточняется также и то, как нужно реагировать на нештатные ситуации.