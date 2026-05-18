02:22 18.05.2026 (обновлено: 06:04 18.05.2026)
В Госдуме рассказали, кто может получить компенсацию по старым вкладам

Здание Государственной думы России . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют россияне, родившиеся до 1991 года включительно, а также их наследники.
  • Размер выплаты рассчитывается по формуле: остаток на счете на 20 июня 1991 года, умноженный на возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения.
  • Для оформления выплаты нужно прийти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой (если она сохранилась), написать заявление, при этом плата за услугу не взимается.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Государство выплачивает компенсации по старым вкладам. Право на выплату имеют сами вкладчики — граждане России, родившиеся по 1991 год включительно, а также их наследники. Главное условие — вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года", — сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что размер выплаты рассчитывается по простой формуле: остаток на счете на 20 июня 1991 года, умноженный на возрастной коэффициент, а также на коэффициент срока хранения.
По его словам, один рубль 1991 года приравнивается к одному рублю 2026 года, возрастные коэффициенты закреплены законодательно, а коэффициент срока хранения зависит от того, когда был закрыт вклад.
"Суммы получаются не космические, но для пенсионера это реальная помощь. Две-три тысячи рублей никогда не лишние. Но важно понимать: государство компенсирует не "потерянные миллионы", а лишь часть обесценившихся сбережений. И это прописано в законе", — добавил он.
Свищев пояснил, что для оформления выплаты достаточно прийти в любое отделение банка, взяв с собой паспорт и сберкнижку, если она сохранилась. Он уточнил, что на месте нужно будет написать заявление, никакой платы за эту услугу не взимается.
"Если сберкнижка утеряна, то сотрудники банка проведут поиск по архивам. Для этого нужно написать заявление на розыск вклада. Наследникам дополнительно потребуются свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие право на наследство", — заключил он.
