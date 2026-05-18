В Госдуме рассказали, кто может получить компенсацию по старым вкладам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

« "Государство выплачивает компенсации по старым вкладам. Право на выплату имеют сами вкладчики — граждане России , родившиеся по 1991 год включительно, а также их наследники. Главное условие — вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года", — сказал Свищев

Парламентарий отметил, что размер выплаты рассчитывается по простой формуле: остаток на счете на 20 июня 1991 года, умноженный на возрастной коэффициент, а также на коэффициент срока хранения.

По его словам, один рубль 1991 года приравнивается к одному рублю 2026 года, возрастные коэффициенты закреплены законодательно, а коэффициент срока хранения зависит от того, когда был закрыт вклад.

"Суммы получаются не космические, но для пенсионера это реальная помощь. Две-три тысячи рублей никогда не лишние. Но важно понимать: государство компенсирует не "потерянные миллионы", а лишь часть обесценившихся сбережений. И это прописано в законе", — добавил он.

Свищев пояснил, что для оформления выплаты достаточно прийти в любое отделение банка, взяв с собой паспорт и сберкнижку, если она сохранилась. Он уточнил, что на месте нужно будет написать заявление, никакой платы за эту услугу не взимается.