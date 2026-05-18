Новый глава ФРС США примет присягу в Белом доме в пятницу

20:26 18.05.2026
Новый глава ФРС США Уорш примет присягу в Белом доме в пятницу

Кевин Уорш. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый руководитель ФРС Кевин Уорш примет присягу в пятницу во время церемонии в Белом доме.
  • Срок действия полномочий Пауэлла истек 15 мая, но он продолжает работать в качестве временно исполняющего обязанности председателя до официальной присяги Уорша.
  • Верхняя палата конгресса утвердила Уорша в качестве члена Совета управляющих ФРС на 14-летний срок 12 мая.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Новый руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш примет присягу в эту пятницу во время церемонии в Белом доме, сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.
"Представитель Белого дома подтвердил, что в пятницу президент Трамп проведет в Белом доме церемонию приведения Кевина Уорша к присяге", - сообщил корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс в прямом эфире.
Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжает работать в качестве временно исполняющего обязанности председателя до тех пор, пока Уорш официально не будет приведен к присяге.
Во вторник, 12 мая, верхняя палата конгресса утвердила Уорша в качестве члена Совета управляющих ФРС на 14-летний срок.
Уорш был членом совета управляющих ФРС с февраля 2006 по март 2011 года. Он стал самым молодым членом совета - на момент назначения ему было 35 лет. Он также работал в роли советника президента США по вопросам экономической политики и входил в национальный экономический совет Белого дома.
СШАДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАЭкономика
 
 
