Курские власти начали проверку после нецензурной ругани главы района

БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. В Курской области начали служебную проверку после нецензурных выражений главы Большесолдатского района Владимира Зайцева на заседании, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Произошедшее не повлияло на ход заседания — все вопросы повестки рассмотрели в полном объеме, добавили в правительстве.