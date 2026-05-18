Курские власти начали проверку после нецензурной ругани главы района

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Курской области назначило служебную проверку после нецензурной ругани главы Большесолдатского района на заседании.
- В правительстве Курской области подчеркнули, что высокие стандарты поведения и уважение к коллегам являются обязательным требованием для всех должностных лиц.
БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. В Курской области начали служебную проверку после нецензурных выражений главы Большесолдатского района Владимира Зайцева на заседании, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"По факту инцидента назначена служебная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям главы района. В правительстве Курской области подчеркивают, что высокие стандарты поведения и уважение к коллегам являются обязательным требованием для всех должностных лиц, а подобное поведение недопустимо на государственной службе", — заявили там.
В пресс-службе отметили, что Зайцев отступил от стандартов профессионального поведения. Сам чиновник объяснил, что не обращался ни к кому конкретно, а прибег к нецензурной лексике для выражения эмоций.
Произошедшее не повлияло на ход заседания — все вопросы повестки рассмотрели в полном объеме, добавили в правительстве.
Инцидент произошел во время обсуждения проблем с водоснабжением в селе Любимовка. Губернатор Александр Хинштейн обратился к Зайцеву с просьбой прокомментировать ситуацию. Тот не заметил, что микрофон включен, и нецензурно выругался, обращаясь к кому-то в кабинете. Это слышали все участники заседания и зрители прямой трансляции. После этого Хинштейн пообещал провести с Зайцевым отдельную беседу.
Балицкий принес извинения за слова о жителях Курской области
29 октября 2025, 00:44