Глава Кубани посетил предприятие по производству готовой еды в Краснодаре

КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил высокотехнологичное предприятие по производству готовой еды в Краснодаре, сообщила пресс-служба администрации региона.

Запуск нового завода стал результатом соглашения, достигнутого на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Инвестиции в проект превысили 2 миллиарда рублей.

"Вениамин Кондратьев посетил предприятие по производству готовой еды в Краснодаре. Губернатор осмотрел производственный процесс приготовления кулинарии и цех упаковки. Пообщался с рабочими завода", - говорится в сообщении.

Во время встречи с сотрудниками предприятия глава Кубани отметил значимость использования именно кубанской сельскохозяйственной продукции в производстве готовой еды.

"Вы берете местное сырье и превращаете его в конечный продукт с максимальной добавленной стоимостью, которая остается здесь, в крае. Для нас принципиально, чтобы Кубань не торговала сырьем, а выпускала готовую продукцию. И сегодня вы работаете именно так. Со своей стороны мы готовы поддерживать подобные проекты на всех этапах", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Также посетивший предприятие вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что компания воспользовалась мерами региональной поддержки.

"Краевой фонд развития промышленности предоставил льготное финансирование на сумму 100 миллионов рублей. Также воспользовались компенсацией по уплаченным процентам в рамках инвесткредита на строительство завода", - перечислил Руппель, добавив, что на заводе работают 700 человек.