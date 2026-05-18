Рейтинг@Mail.ru
Глава Кубани посетил предприятие по производству готовой еды в Краснодаре - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
11:47 18.05.2026 (обновлено: 13:28 18.05.2026)
Глава Кубани посетил предприятие по производству готовой еды в Краснодаре

Кондратьев посетил предприятие по производству готовой еды в Краснодаре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил высокотехнологичное предприятие по производству готовой еды в Краснодаре, сообщила пресс-служба администрации региона.
Запуск нового завода стал результатом соглашения, достигнутого на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Инвестиции в проект превысили 2 миллиарда рублей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Кондратьев: продукция Кубани высоко востребована на зарубежных рынках
14 апреля, 13:07
"Вениамин Кондратьев посетил предприятие по производству готовой еды в Краснодаре. Губернатор осмотрел производственный процесс приготовления кулинарии и цех упаковки. Пообщался с рабочими завода", - говорится в сообщении.
Во время встречи с сотрудниками предприятия глава Кубани отметил значимость использования именно кубанской сельскохозяйственной продукции в производстве готовой еды.
"Вы берете местное сырье и превращаете его в конечный продукт с максимальной добавленной стоимостью, которая остается здесь, в крае. Для нас принципиально, чтобы Кубань не торговала сырьем, а выпускала готовую продукцию. И сегодня вы работаете именно так. Со своей стороны мы готовы поддерживать подобные проекты на всех этапах", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Также посетивший предприятие вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что компания воспользовалась мерами региональной поддержки.
Город-курорт Геленджик в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани
6 октября 2025, 18:39
"Краевой фонд развития промышленности предоставил льготное финансирование на сумму 100 миллионов рублей. Также воспользовались компенсацией по уплаченным процентам в рамках инвесткредита на строительство завода", - перечислил Руппель, добавив, что на заводе работают 700 человек.
По его данным, продукция предприятия уже пользуется высоким спросом.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Вице-губернатор Кубани посетил выставку UMIDS-2026 в Краснодаре
8 апреля, 19:24
 
Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала