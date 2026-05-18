Лайнер, где произошла вспышка гастроэнтерита, прибыл в порт в Испании

"Круизный лайнер Ambition, на борту которого произошла вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, пришвартовался рано утром в понедельник в круизном терминале Гечо", - пишет издание.

По его данным, на борту лайнера находятся 1750 человек, включая пассажиров и членов экипажа. На момент прибытия на судне выявлено 30 активных случаев гастроэнтерита.

Гастроэнтерит - это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, из-за которого у заболевшего могут быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.