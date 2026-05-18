Лайнер, где произошла вспышка гастроэнтерита, прибыл в порт в Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Круизный лайнер Ambition, на борту которого произошла вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, пришвартовался в Стране Басков на севере Испании.
- На момент прибытия в порт на судне выявлено 30 активных случаев гастроэнтерита среди 1750 человек, находящихся на борту.
- До прибытия в Бильбао лайнер заходил в несколько портов, включая Ла-Корунью и Хихон в Испании, а в Бордо была подтверждена смерть 90-летнего гражданина Великобритании.
МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. Круизный лайнер Ambition, на борту которого выявили вспышку гастроэнтерита, пришвартовался утром в понедельник в Стране Басков на севере Испании, пишет газета Razon со ссылкой на портовую администрацию Бильбао.
Круизный лайнер Ambition отправился в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая. Позднее на его борту выявили вспышку гастроэнтерита.
«
"Круизный лайнер Ambition, на борту которого произошла вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, пришвартовался рано утром в понедельник в круизном терминале Гечо", - пишет издание.
По его данным, на борту лайнера находятся 1750 человек, включая пассажиров и членов экипажа. На момент прибытия на судне выявлено 30 активных случаев гастроэнтерита.
Гастроэнтерит - это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, из-за которого у заболевшего могут быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.