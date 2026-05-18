Рейтинг@Mail.ru
Лайнер, где произошла вспышка гастроэнтерита, прибыл в порт в Испании - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 18.05.2026 (обновлено: 18:29 18.05.2026)
Лайнер, где произошла вспышка гастроэнтерита, прибыл в порт в Испании

Razon: в Испании пришвартовался лайнер Ambition, где выявили гастроэнтерит

© AP Photo / Caroline BlumbergКруизный лайнер Ambition
Круизный лайнер Ambition - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Caroline Blumberg
Круизный лайнер Ambition
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Круизный лайнер Ambition, на борту которого произошла вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, пришвартовался в Стране Басков на севере Испании.
  • На момент прибытия в порт на судне выявлено 30 активных случаев гастроэнтерита среди 1750 человек, находящихся на борту.
  • До прибытия в Бильбао лайнер заходил в несколько портов, включая Ла-Корунью и Хихон в Испании, а в Бордо была подтверждена смерть 90-летнего гражданина Великобритании.
МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. Круизный лайнер Ambition, на борту которого выявили вспышку гастроэнтерита, пришвартовался утром в понедельник в Стране Басков на севере Испании, пишет газета Razon со ссылкой на портовую администрацию Бильбао.
Круизный лайнер Ambition отправился в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая. Позднее на его борту выявили вспышку гастроэнтерита.
Круизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Появились подробности о вспышке вируса на лайнере у берегов Франции
13 мая, 17:43
«
"Круизный лайнер Ambition, на борту которого произошла вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, пришвартовался рано утром в понедельник в круизном терминале Гечо", - пишет издание.
По его данным, на борту лайнера находятся 1750 человек, включая пассажиров и членов экипажа. На момент прибытия на судне выявлено 30 активных случаев гастроэнтерита.
До прибытия в Бильбао Ambition заходил в Белфаст, Ливерпуль, Брест, Бордо, а также в испанские порты Ла-Корунья и Хихон. В Бордо была подтверждена смерть 90-летнего гражданина Великобритании с гастроэнтеритом.
Гастроэнтерит - это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, из-за которого у заболевшего могут быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.
Круизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Пассажиры лайнера, где вспыхнул гастроэнтерит, смогут ходить на экскурсии
14 мая, 17:57
 
В миреБильбаоБордоСтрана БасковИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала