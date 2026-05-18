09:49 18.05.2026 (обновлено: 09:50 18.05.2026)
ФСБ рассказала о задержанных россиянах, работавших на украинские спецслужбы

ФСБ в марте задержала 37 россиян, поджигавших объекты связи по заданию Киева

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
  • В марте были задержаны 37 россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершали поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества.
  • Задержанные общались в группах знакомств мессенджера Telegram и пересылали координаты различных объектов по просьбе мошенников.
  • Основным инфраструктурным ресурсом украинских колл-центров по организации диверсионно-террористической деятельности на территории России остаются сим-боксы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В марте были задержаны 37 россиян, которые под влиянием связанных со спецслужбами Украины мошенников поджигали объекты связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса, а также государственное и частное имущество, сообщил ЦОС ФСБ.
"В рамках возбужденных следственными подразделениями МВД России и СК России уголовных дел по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК России только в марте текущего года на территории российских регионов задержаны 37 граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что значительная часть задержанных общались в группах знакомств мессенджера Telegram с девушками и по их просьбам пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и своих адресов проживания.
"Через некоторое время, под видом сотрудников российских правоохранительных органов, с использованием абонентских номеров российских операторов связи с ними связывались злоумышленники и сообщали о том, что переданные координаты использованы вооруженными силами Украины для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак", - рассказали в ЦОС.
После рассказов о якобы грозящей уголовной ответственности за содействие противнику их склоняли к совершению противоправных действий "в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств или участия в иных оперативных мероприятиях".
Основным инфраструктурным ресурсом украинских колл-центров по организации диверсионно-террористической деятельности на территории России по-прежнему являются сим-боксы, отметили в ФСБ.
