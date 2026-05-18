Нутрициолог объяснила, почему фрукты не стоит есть вечером
12:42 18.05.2026
Нутрициолог объяснила, почему фрукты не стоит есть вечером

Нутрициолог Яблокова: фрукты в вечернем рационе усложняют контроль веса

© Depositphotos.com / SimpleFoto Девушка ест яблоко
Девушка ест яблоко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фрукты желательно есть в первой половине дня, чтобы организм использовал энергию от быстрых углеводов, рассказала нутрициолог Ольга Яблокова.
  • По ее словам, быстрые углеводы лучше есть раньше, так как тогда у организма больше шансов использовать полученную энергию в течение дня.
  • В вечернее время активность снижается, поэтому фрукты в вечернем рационе усложняют контроль веса.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Фрукты желательно есть в первой половине дня, чтобы у организма была возможность использовать энергию от быстрых углеводов, рассказала тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.
"Многие боятся есть фрукты вечером, так как есть мнение, что в это время они откладываются в жир. И да, и нет. Фрукты сами по себе не превращаются в жир только потому, что их съели после 16.00. Но если смотреть на питание более практично, быстрые углеводы действительно желательно есть раньше. Тогда у организма больше шансов использовать полученную энергию в течение дня", - сказала тренер интернет-порталу NEWS.ru.
Как отметила нутрициолог, утром и днем человек чаще бывает активным, поэтому углеводы из фруктов и сладкого с большей вероятностью будут расходоваться. В вечернее время, по словам Яблоковой, активность снижается, поэтому фрукты в вечернем рационе усложняют контроль веса.
