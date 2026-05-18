Нутрициолог объяснила, почему фрукты не стоит есть вечером

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Фрукты желательно есть в первой половине дня, чтобы у организма была возможность использовать энергию от быстрых углеводов, рассказала тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

Как отметила нутрициолог, утром и днем человек чаще бывает активным, поэтому углеводы из фруктов и сладкого с большей вероятностью будут расходоваться. В вечернее время, по словам Яблоковой, активность снижается, поэтому фрукты в вечернем рационе усложняют контроль веса.