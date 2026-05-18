Российский стример fANDER попал в базу "Миротворца"

19:11 18.05.2026
  • Российского Twitch-стримера fANDER (настоящее имя — Илья Багреев) внесли в базу сайта "Миротворец".
  • Поводом для внесения в базу стало участие в турнире ALABUGA POLYTECH CUP CS2.
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Российский Twitch-стример по игре Counter-Strike fANDER внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные стримера fANDER (настоящее имя - Илья Багреев) внесены в базу "Миротворца" 18 мая. Ему вменяются якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастие в преступлениях против нее.
Отмечается, что поводом для внесения в базу стало участие в турнире ALABUGA POLYTECH CUP CS2, организованном Алабугой Политех.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
