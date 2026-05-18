СМИ: в Европе назвали имена трех кандидатов на роль переговорщика с Россией
11:10 18.05.2026
СМИ: в Европе назвали имена трех кандидатов на роль переговорщика с Россией

Politico: Меркель, Стубб и Драги могут стать переговорщиками с Россией от Европы

Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Politico пишет, что кандидатами на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией могут стать экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.
  • Многие европейцы считают, что неудачные попытки Ангелы Меркель в посредничестве являются достаточным основанием для ее дисквалификации в качестве кандидата на роль переговорщика.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией, пишет газета Politico.
"Ходят слухи и о других кандидатах, включая Ангелу Меркель..., Александра Стубба..., Марио Драги", - пишет издание.
Как отмечает Politico, Меркель имеет опыт прямого общения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Однако, многие европейцы считают, что ее прошлые неудачные попытки посредничества являются "достаточным основанием для ее дисквалификации", добавляет газета.
Стубб также обладает опытом посредничества в своей стране и ранее выражал заинтересованность в этом вопросе. Несмотря на это, членство Финляндии в НАТО может снизить его "привлекательность" для России, отмечает газета.
Бывший премьер Италии, в свою очередь, пользуется широким уважением в Европе и не считается "ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим" по отношению к России. "Однако нет никаких сигналов, что... Драги хочет получить эту роль (посредника - ред.)", - добавляет Politico.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
