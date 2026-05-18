СМИ: Европа не обладает достаточными возможностями для дальнобойных ударов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Европа не обладает возможностями для нанесения дальнобойных ударов, что создает для нее помехи в плане стратегии, пишет газета Euractiv.
"Европа в совокупности не обладает достаточными возможностями для нанесения дальнобойных ударов..., и этот пробел теперь представляет собой стратегическую помеху", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается в материале, главная слабость Европы заключается не только в отсутствии отдельных возможностей, "но и в отсутствии целостной системы, связывающей их". Другая не менее важная проблема заключается в использовании разведданных, добавляет СМИ. Поскольку в этой области, по мнению Euractiv, Европа больше полагается на американские возможности и испытывает трудности с принятием мер с необходимой скоростью.
Ранее газета Financial Times писала, что обвал системы безопасности на многие годы может грозить Евросоюзу, если США продолжат спонтанно ослаблять военное присутствие в Европе. Издание также отмечало, что у европейских стран есть ряд проектов по созданию крылатых и баллистических ракет, однако многие из них "застряли" на ранней стадии проектирования.