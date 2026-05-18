Politico назвало возможных переговорщиков от Европы с Россией

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Европейское издание Politico называет главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара одними из возможных кандидатов на роль переговорщика от Европы с РФ в рамках потенциальных будущих переговоров.
"Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами (ЕС и РФ - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее издание Politico писало, что неспособность европейцев договориться между собой мешает выбрать переговорщика с РФ в рамках потенциальных будущих переговоров.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Шредера на роль переговорщика с Россией.