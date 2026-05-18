19:04 18.05.2026 (обновлено: 22:15 18.05.2026)
Мадьяр напомнил об 11 требованиях Венгрии к Украине

Мадьяр: 11 требований по правам венгров обязательны для вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер Венгрии назвал обязательным условием для одобрения начала процесса приема Украины в ЕС выполнение требований по правам венгров в Закарпатье.
  • Он предложил Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово, если двусторонние консультации на уровне экспертов пройдут успешно.
  • Они стартуют во вторник.
  • Среди требований Будапешта — право нацменьшинства получать образование на венгерском языке и использовать его во всех сферах жизни.
БУДАПЕШТ, 18 мая — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр увязал одобрение начала процесса приема Украины в ЕС с выполнением Киевом требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье.
"Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз", — сказал он на правительственном брифинге.
Ранее сегодня глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о старте со вторника двусторонних консультаций на уровне экспертов по этому вопросу. Мадьяр позже предложил Владимиру Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово, если переговоры пройдут успешно.
Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве. Там подчеркивали, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права национальной общины.
Как уточнял бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, список требований включает пункты о восстановлении правового статуса школ нацменьшинства, возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском языке, а также о его неограниченном использовании в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни.
УкраинаПетер МадьярЕвросоюзВенгрияВ миреЗакарпатская областьВладимир Зеленский
 
 
