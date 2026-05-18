Мадьяр напомнил об 11 требованиях Венгрии к Украине

БУДАПЕШТ, 18 мая — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр увязал одобрение начала процесса приема Украины в ЕС с выполнением Киевом требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье.

Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве. Там подчеркивали, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права национальной общины.