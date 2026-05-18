В ЕС не будут обсуждать кандидатуру Каллас на роль переговорщика с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД ЕС на неформальной встрече 27 и 28 мая не будут обсуждать возможную кандидатуру Каллас на роль переговорщика с Россией.
- На встрече обсудят требования ЕС к Москве.
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальной встрече 27 и 28 мая мая не будут обсуждать возможную кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией, заявила на брифинге в Брюсселе представитель европейской дипломатической службы Анитта Хиппер.
"Мы будем обсуждать наши требования к Москве, то, что мы хотим обсуждать, нашу единую позицию… Речь идет о том, что обсуждать, а не кто это будет обсуждать (от ЕС - ред.)", - сообщила она на вопрос журналистов о том, обсуждается ли возможное участие главы евродипломатии Каи Каллас в качестве переговорщика от ЕС в процессе урегулирования между Россией и Украиной.