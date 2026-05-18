В ЕС не будут обсуждать кандидатуру Каллас на роль переговорщика с Россией

БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальной встрече 27 и 28 мая мая не будут обсуждать возможную кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией, заявила на брифинге в Брюсселе представитель европейской дипломатической службы Анитта Хиппер.