Посетителя Эрмитажа, севшего на трон, направили на медобследование

12:44 18.05.2026 (обновлено: 13:14 18.05.2026)
МВД: севшего на трон в Эрмитаже направили на обследование из-за неадекватности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посетитель Эрмитажа сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале и агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея.
  • Мужчина был задержан и направлен на медицинское обследование в связи с неадекватным поведением.
  • После инцидента Эрмитаж провел первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Посетитель Эрмитажа, который в воскресенье сел на трон в Георгиевском зале, направлен на медицинское обследование в связи с неадекватным поведением, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Главк Росгвардии по Северо-Западному округу в воскресенье сообщал, что посетитель Государственного Эрмитажа в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Мужчина агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея и попытался оказать сопротивление вызванным росгвардейцам, он был задержан.
Как уточнял Эрмитаж, посетитель, который спрятал в обуви японский нож-танто, на троне зачитывал текст. Его содержание музей не привел.
ГУМВД отмечает, что после задержания 45-летний мужчина был передан полицейским и доставлен в территориальный отдел полиции Центрального района для разбирательства.
"В связи с неадекватным поведением мужчины полицейскими было принято решение о его направлении в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Ранее Эрмитаж отмечал, что после инцидента был проведен первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему. Специалистам музея предстоит более детально изучить сохранность экспонатов.
