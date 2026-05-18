Посетителя Эрмитажа, севшего на трон, направили на медобследование

Посетитель сел на трон в Георгиевском зале в Эрмитаже

© Кадр видео из соцсетей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Посетитель Эрмитажа, который в воскресенье сел на трон в Георгиевском зале, направлен на медицинское обследование в связи с неадекватным поведением, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Главк Росгвардии по Северо-Западному округу в воскресенье сообщал, что посетитель Государственного Эрмитажа в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Мужчина агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея и попытался оказать сопротивление вызванным росгвардейцам, он был задержан.

Как уточнял Эрмитаж, посетитель, который спрятал в обуви японский нож-танто, на троне зачитывал текст. Его содержание музей не привел.

ГУМВД отмечает, что после задержания 45-летний мужчина был передан полицейским и доставлен в территориальный отдел полиции Центрального района для разбирательства.

"В связи с неадекватным поведением мужчины полицейскими было принято решение о его направлении в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.