Силовики рассказали, кто внес залог за освобождение Ермака

ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Залог за арестованного ранее бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака внесли только подконтрольные ему организации и люди, несмотря на изначальный расчет, что его поддержат медийные личности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Зеленский и Ермак изначально рассчитывали на поддержку медийных личностей в сборе денежных средств на залог, но так как кроме бывшего футболиста и тренера Реброва никто не внес за него деньги, залог был покрыт только за счет подконтрольных Ермаку организаций и людей", - рассказали силовики.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак сообщил, что не располагает такими средствами и, что его защита будет подавать апелляцию.