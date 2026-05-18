Силовики рассказали, кто внес залог за освобождение Ермака
21:06 18.05.2026
Силовики рассказали, кто внес залог за освобождение Ермака

РИА Новости: залог за освобождение Ермака внесли лишь подконтрольные ему люди

Андрей Ермак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.
  • Залог за Ермака внесли семь юридических и семь физических лиц, подконтрольных ему, несмотря на изначальный расчет на поддержку медийных личностей.
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Залог за арестованного ранее бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака внесли только подконтрольные ему организации и люди, несмотря на изначальный расчет, что его поддержат медийные личности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Зеленский и Ермак изначально рассчитывали на поддержку медийных личностей в сборе денежных средств на залог, но так как кроме бывшего футболиста и тренера Реброва никто не внес за него деньги, залог был покрыт только за счет подконтрольных Ермаку организаций и людей", - рассказали силовики.
Собеседник агентства уточнил, что денежные средства внесли семь юридических лиц, подконтрольных Ермаку, и семь физических лиц, среди которых — адвокаты и футбольный тренер сборной Украины.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак сообщил, что не располагает такими средствами и, что его защита будет подавать апелляцию.
