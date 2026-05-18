Рогов назвал выход Ермака из СИЗО клоунадой

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал клоунадой и насмешкой над украинцами выход экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака из СИЗО под крупный залог.
Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов), сообщает украинский телеканал "5". Сам же Ермак ранее заявил, что лично у него таких средств нет и он не ожидал, что так быстро за него внесут залог.
"Тема со сбором средств для освобождения Ермака - клоунада и насмешка над жителями подконтрольных режиму Зеленского территорий. Для Ермака, пока простые люди сводят концы с концами и живут за чертою бедности и страхе быть мобилизованными, эта сумма - сущие копейки. А говорит он так, чтобы представить себя бессребреником", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, деньги для залога собрали и легализовали через подставных публичных лиц, чтобы Ермак, курировавший воровство миллиардов, мог и дальше дурачить общество своей якобы бедностью.
"Влияние Ермака на внутриполитические процессы внутри Украины по-прежнему велико и его не стоит недооценивать", - подчеркнул Рогов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
