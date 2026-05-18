МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов), сообщает украинский телеканал "5".

На опубликованном телеканалом видео Ермак подтвердил журналистам, что находился в платной камере. При этом на вопрос, ожидал ли он, что так быстро за него внесут залог, ответил отрицательно.