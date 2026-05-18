МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов), сообщает украинский телеканал "5".
Ранее украинское издание Hromadske со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) сообщало, что залог за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесен в полном объеме - в размере 3,1 миллиона долларов.
"Андеря Ермака выпустили из СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
На опубликованном телеканалом видео Ермак подтвердил журналистам, что находился в платной камере. При этом на вопрос, ожидал ли он, что так быстро за него внесут залог, ответил отрицательно.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что деньги для выплаты залога были собраны под давлением Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет ВАКС.