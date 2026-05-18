За экс-главу офиса Зеленского Ермака внесли залог

- За экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли залог в размере 3,1 миллиона долларов.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Залог за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесен в полном объеме - в размере 3,1 миллиона долларов, сообщает украинское издание Hromadske со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).
"За Ермака внесли уже полную сумму залога – 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.
Со своей стороны, Ермак заявил, что таких денег у него нет, а его защита будет подавать апелляцию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что деньги для выплаты залога были собраны под давлением Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет антикоррупционного суда.