На Западе узнали, до чего Ермак довел Зеленского - РИА Новости, 18.05.2026
07:12 18.05.2026
На Западе узнали, до чего Ермак довел Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стал испытанием для правительства Украины, заявил административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий.
  • Рейтинг Владимира Зеленского будет снижаться вне зависимости от его реакции на эти события.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стал настоящим испытанием для правительства Украины, об этом в интервью France24 заявил административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий.
"Но для них это настоящая дилемма, потому что правительству нужно понять, хотят ли они потерять своего бывшего или нынешнего друга Андрея Ермака и просто забыть о нем. Это действительно сложная задача", — сказал собеседник телеканала.
Он подчеркнул, что сам глава киевского режима будет терять рейтинг независимо от того, какую стратегию он изберет и как будет реагировать на коррупционный скандал, затронувший его ближайшее окружение.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения экс-чиновнику. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
