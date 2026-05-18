ЕС и Украина не подписали ключевые документы для выделения кредита Киеву - РИА Новости, 18.05.2026
13:27 18.05.2026 (обновлено: 14:25 18.05.2026)
ЕС и Украина не подписали ключевые документы для выделения кредита Киеву

© AP Photo / Omar Havana — Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС и Украина не подписали три ключевых документа для выделения кредита Киеву, заявил представитель ЕК Баляш Уйвари.
  • На самом продвинутом этапе находится меморандум о взаимопонимании.
  • Помимо него, ЕС должен утвердить программу макрофинансовой помощи Украине, а также изменить положения о фонде для ее поддержки.
БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости. ЕС и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву, заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
"Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании. <...> Но есть также другие необходимые документы", — сказал он на брифинге в Брюсселе.
В частности, ЕС должен утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, а также изменить положения о фонде для ее поддержки. До принятия этих документов Брюссель технически не может сделать денежный перевод. При этом глава евродипломатии Кая Каллас на днях заявила, что Киев получит транш уже в первой половине июня.
Евросоюз с двухмесячной задержкой утвердил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро в середине апреля. Финансирование пообещали увязать со строгими условиями по борьбе с коррупцией в стране.
Ожидается, что большая часть средств (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, остаток — на поддержку госбюджета. В этом году его сверстали с рекордным дефицитом:
  • расходы — около 120 миллиардов евро;
  • доходы — в лучшем случае 70 миллиардов;
  • дефицит — 18,4% ВВП, около 50 миллиардов евро.
В то же время госдолг Украины вырос с 49% ВВП в 2021-м до 109%. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.
