ЕК планирует меры против дешевого импорта из Китая, пишут СМИ
10:19 18.05.2026
ЕК планирует меры против дешевого импорта из Китая, пишут СМИ

Politico: Еврокомиссия разработала меры против дешевого импорта из Китая

Флаги Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия разработала пакет защитных мер против дешевого импорта из Китая.
  • Предложения включают возможность начать больше «защитных расследований» в отношении китайской торговой практики и ускорение работы по борьбе с дешевыми товарами, наводняющими рынок.
  • Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции.
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Еврокомиссия разработала пакет защитных торговых мер против дешевого импорта из Китая, сообщает издание Politico.
"Предложения на текущий момент включают в себя возможность начать больше "защитных расследований" в отношении китайской торговой практики, а также ускорение работы с тем, как справляться с дешевыми товарами, наводняющими рынок", - сказано в статье.
Новые меры представляют "более решительную и эффективную политику защиты торговли", говорится в материале издания. Предложения будут обсуждаться еврокомиссарами позднее в мае, после чего вопрос будет на повестке Совета ЕС.
Также ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что еврокомиссар по торговле Марош Шефчович прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, "который пошатнул позиции европейских производителей".
