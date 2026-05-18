Ефимов: в Москве восстановили 26 исторических зданий по льготной программе

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве восстановили 26 исторических зданий в рамках льготной программы аренды "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что программа работает с 2012 года, из 33 арендуемых зданий комплексная реставрация выполнена в 26. В том числе недавно был восстановлен особняк начала XX века (Просвирин переулок, 5), возведенный по проекту архитектора Петра Ушакова.

"Так компания выполнила условия договора и перешла на льготную ставку аренды. Кроме того, за предыдущие два года были отремонтированы проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода на Таманской улице и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых 1907 года постройки в Скатертном переулке", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что продолжаются работы еще на семи объектах. За счет частных средств восстанавливаются деревянный дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке, усадьба Морозовых на Николоямской улице и дом в Афанасьевском переулке, где жил скульптор Николай Андреев.