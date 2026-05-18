Ефимов: в Москве восстановили 26 исторических зданий по льготной программе
11:08 18.05.2026
Ефимов: в Москве восстановили 26 исторических зданий по льготной программе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве восстановили 26 исторических зданий в рамках льготной программы аренды "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что программа работает с 2012 года, из 33 арендуемых зданий комплексная реставрация выполнена в 26. В том числе недавно был восстановлен особняк начала XX века (Просвирин переулок, 5), возведенный по проекту архитектора Петра Ушакова.
"Так компания выполнила условия договора и перешла на льготную ставку аренды. Кроме того, за предыдущие два года были отремонтированы проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода на Таманской улице и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых 1907 года постройки в Скатертном переулке", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что продолжаются работы еще на семи объектах. За счет частных средств восстанавливаются деревянный дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке, усадьба Морозовых на Николоямской улице и дом в Афанасьевском переулке, где жил скульптор Николай Андреев.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил реставрировать в год не меньше 150 объектов культурного наследия.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
