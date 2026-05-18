ПВО за четыре часа сбила 35 украинских дронов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"18 мая с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
