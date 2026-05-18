ПВО сбила 91 украинский дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО сбили 91 украинский беспилотник.
- Дроны были уничтожены над территориями нескольких российских регионов.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили за девять часов 91 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"18 мая с 07.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18