В Донецке презентовали компьютерную игру по событиям в Мариуполе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Донецке презентовали компьютерную игру «Куинджи, 93», созданную по событиям в Мариуполе весной 2022 года.

По сюжету игры 18-летний житель Донецка Артем в марте 2022 года становится волонтером в Мариуполе, чтобы помогать мирным жителям.

На презентации игры воссоздали локации, отсылающие к событиям в Мариуполе весны 2022 года, и устроили фотовыставку с предметами того времени.

ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Компьютерную игру "Куинджи, 93", созданную донецкими разработчиками по событиям в Мариуполе Донецкой Народной Республики весной 2022 года, презентовали в понедельник в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

По сюжету игры 18-летний житель Донецка Артем в марте 2022 года становится волонтером в Мариуполе , чтобы помогать мирным жителям. В озвучке персонажей приняли участие реперы Хаски и Дима OM, комик Евгений Чебатков.

Активисты для мероприятия воссоздали локации, отсылающие к событиям в Мариуполе весны 2022 года, в том числе импровизированная точка регистрации мирных жителей, военный блиндаж. Также организаторы устроили фотовыставку и экспозицию, включившую оружие, бронежилеты, шевроны, каски, предметы быта, использовавшиеся в период освобождения города от ВСУ

На презентацию игры в понедельник пришли военнослужащие, принимавшие участие в освобождении Мариуполя, молодежь, военные корреспонденты и волонтеры.

"Сегодня у нас основное событие - это презентация компьютерной игры "Куинджи, 93". И сегодня мы создаем атмосферу Мариуполя 2022 года, когда только происходило освобождение города. Игра создана в Донецке", - сказал РИА Новости руководитель "Молодой Республики" и " Молодой Гвардии Единой России ДНР Сергей Добровольский.