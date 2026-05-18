В Донецке презентовали компьютерную игру по событиям в Мариуполе
14:59 18.05.2026
В Донецке презентовали компьютерную игру "Куинджи, 93" по событиям в Мариуполе

Компьютерная игра "Куинджи, 93"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке презентовали компьютерную игру «Куинджи, 93», созданную по событиям в Мариуполе весной 2022 года.
  • По сюжету игры 18-летний житель Донецка Артем в марте 2022 года становится волонтером в Мариуполе, чтобы помогать мирным жителям.
  • На презентации игры воссоздали локации, отсылающие к событиям в Мариуполе весны 2022 года, и устроили фотовыставку с предметами того времени.
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Компьютерную игру "Куинджи, 93", созданную донецкими разработчиками по событиям в Мариуполе Донецкой Народной Республики весной 2022 года, презентовали в понедельник в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
По сюжету игры 18-летний житель Донецка Артем в марте 2022 года становится волонтером в Мариуполе, чтобы помогать мирным жителям. В озвучке персонажей приняли участие реперы Хаски и Дима OM, комик Евгений Чебатков.
Активисты для мероприятия воссоздали локации, отсылающие к событиям в Мариуполе весны 2022 года, в том числе импровизированная точка регистрации мирных жителей, военный блиндаж. Также организаторы устроили фотовыставку и экспозицию, включившую оружие, бронежилеты, шевроны, каски, предметы быта, использовавшиеся в период освобождения города от ВСУ.
На презентацию игры в понедельник пришли военнослужащие, принимавшие участие в освобождении Мариуполя, молодежь, военные корреспонденты и волонтеры.
"Сегодня у нас основное событие - это презентация компьютерной игры "Куинджи, 93". И сегодня мы создаем атмосферу Мариуполя 2022 года, когда только происходило освобождение города. Игра создана в Донецке", - сказал РИА Новости руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
Он отметил, что на мероприятие приехали ребята со всей республики, в том числе из самого Мариуполя.
МариупольДонецкДонецкая Народная РеспубликаХаски (Дмитрий Кузнецов)Вооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой РоссииОбщество
 
 
