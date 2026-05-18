В ДНР при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина - РИА Новости, 18.05.2026
21:48 18.05.2026
В ДНР при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина

Пушилин заявил, что в ДНР при ударе БПЛА ВСУ один человек погиб, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В ДНР при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина 1993 года рождения.
  • Два мирных жителя, мужчины 1980 и 1983 годов рождения, получили ранения.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один человек погиб, два мирных жителя пострадали в ДНР в результате атаки украинских БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«

"На участке автодороги Волноваха - Дмитриевка в Волновахском муниципальном округе при атаке ударным БПЛА ВФУ на гражданский автомобиль погиб мужчина 1993 года рождения. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1983 года рождения", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".

Он также сообщил о мужчине 1980 года рождения, пострадавшем в Волновахе из-за атаки БПЛА.
"Повреждены четыре домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, легковой автомобиль в Горловке, Волновахском и Кураховском муниципальных округах", - заключил глава региона.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахаДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
