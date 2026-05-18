В ДНР за неделю при обстрелах ВСУ погибли три человека

ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Тридцать два человека получили ранения и трое погибли в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она добавила, что общее число жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, увеличилось до 16 512 человек, среди них 1059 детей.