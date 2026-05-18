14:58 18.05.2026
В ДНР за неделю при обстрелах ВСУ погибли три человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ДНР со стороны ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшую неделю в ДНР при обстрелах ВСУ погибли три человека.
  • Ранения разной степени тяжести получили 32 человека, в том числе пятеро детей.
  • Об этом сообщила омбудсмен Дарья Морозова.
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Тридцать два человека получили ранения и трое погибли в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С 12.05 по 17.05 в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 32 человека, в том числе пятеро детей, и три человека скончались", - сказала Морозова.
Она добавила, что общее число жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, увеличилось до 16 512 человек, среди них 1059 детей.
