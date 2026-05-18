Рейтинг@Mail.ru
Мировая энергетическая безопасность невозможна без России, заявил Дмитриев - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 18.05.2026
Мировая энергетическая безопасность невозможна без России, заявил Дмитриев

Дмитриев: мировая энергетическая безопасность невозможна без РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
  • Дмитриев назвал продление снятия санкционных ограничений с российской нефти позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Минфин США решил продлить еще на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти, сообщило ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источник. Глава минфина США Скотт Бессент позднее подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти.
«

"Очередное - уже третье - продление снятия санкционных ограничений с российской нефти стало позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков и энергетической безопасности. Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
США продлили лицензию на морские поставки российской нефти
Вчера, 18:26
 
ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевСкотт БессентМинистерство финансов СШАРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала