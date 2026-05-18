Мировая энергетическая безопасность невозможна без России, заявил Дмитриев

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Минфин США решил продлить еще на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти, сообщило ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источник. Глава минфина США Скотт Бессент позднее подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти.
"Очередное - уже третье - продление снятия санкционных ограничений с российской нефти стало позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков и энергетической безопасности. Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.