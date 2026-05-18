Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев призвал ЕС найти свой голос в защиту мира среди поджигателей войны - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 18.05.2026
Дмитриев призвал ЕС найти свой голос в защиту мира среди поджигателей войны

Дмитриев призвал ЕС найти свой голос в защиту мира в хоре поджигателей войны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, призвал Евросоюз найти свой голос в защиту мира.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Евросоюзу нужно найти свой голос в защиту мира в хоре поджигателей войны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«

"ЕС необходимо найти свой конструктивный голос в пользу мира среди хора поджигателей войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель от 18 мая, которая выступила с критикой ЕС. Меркель отметила, что Евросоюз не использует свое дипломатическое влияние для содействия прекращению конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мы вас не знаем: новое предательство Европы грозит Украине скорой гибелью
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияГерманияУкраинаКирилл ДмитриевАнгела МеркельРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала