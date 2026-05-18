Дмитриев призвал ЕС найти свой голос в защиту мира среди поджигателей войны

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Евросоюзу нужно найти свой голос в защиту мира в хоре поджигателей войны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель от 18 мая, которая выступила с критикой ЕС. Меркель отметила, что Евросоюз не использует свое дипломатическое влияние для содействия прекращению конфликта на Украине.