Пропавших в Чехове детей нашли и передали родителям

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Двое пятилетних детей, которые ушли с территории детсада в подмосковном Чехове во время прогулки, найдены и переданы родителям, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
В понедельник двое пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии номер 7 во время прогулки самовольно покинули территорию учреждения через орнамент ограждения, велись поисковые мероприятия.
"Уважаемые жители! Дети найдены и переданы родителям! Всем спасибо за помощь", - написал Собакин в своем Telegram-канале.