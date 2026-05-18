22:02 18.05.2026
Италия подтвердила обнаружение четырех тел дайверов, погибших на Мальдивах

Дайвер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Италии подтвердил информацию об обнаружении четырех тел итальянцев на Мальдивах.
  • Граждане Италии погибли во время дайвинга в пещерах на Мальдивах, прокуратура Рима начала расследование.
  • Среди возможных причин гибели опытных дайверов рассматривают потерю ориентации в пещере, кислородное отравление, а также неблагоприятные погодные условия или внезапные восходящие течения.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МИД Италии подтвердил информацию мальдивских властей об обнаружении четырех тел итальянцев, погибших во время дайвинга в пещерах на Мальдивах.
«

"МИД подтверждает обнаружение тел четырех соотечественников на Мальдивах", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее итальянский МИД сообщил, что пять граждан Италии погибли во время дайвинга в пещерах на Мальдивах. Прокуратура Рима начала расследование в связи с инцидентом.
Как писала газета Stampa, речь идет об опытных дайверах, участвовавших в океанографической исследовательской миссии. Издание со ссылкой на экспертов писало, что, зайдя в одну из пещер, дайверы могли потерять ориентацию и тщетно пытались найти выход. Среди возможных причин гибели рассматривают также кислородное отравление, которое возникает при длительном воздействии высокого давления и повышенной концентрации кислорода во время глубоководных погружений. Кроме того, подъему на поверхность могли помешать погодные условия или внезапные восходящие течения.
