Италия подтвердила обнаружение четырех тел дайверов, погибших на Мальдивах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Италии подтвердил информацию об обнаружении четырех тел итальянцев на Мальдивах.
- Граждане Италии погибли во время дайвинга в пещерах на Мальдивах, прокуратура Рима начала расследование.
- Среди возможных причин гибели опытных дайверов рассматривают потерю ориентации в пещере, кислородное отравление, а также неблагоприятные погодные условия или внезапные восходящие течения.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МИД Италии подтвердил информацию мальдивских властей об обнаружении четырех тел итальянцев, погибших во время дайвинга в пещерах на Мальдивах.
"МИД подтверждает обнаружение тел четырех соотечественников на Мальдивах", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Как писала газета Stampa, речь идет об опытных дайверах, участвовавших в океанографической исследовательской миссии. Издание со ссылкой на экспертов писало, что, зайдя в одну из пещер, дайверы могли потерять ориентацию и тщетно пытались найти выход. Среди возможных причин гибели рассматривают также кислородное отравление, которое возникает при длительном воздействии высокого давления и повышенной концентрации кислорода во время глубоководных погружений. Кроме того, подъему на поверхность могли помешать погодные условия или внезапные восходящие течения.
