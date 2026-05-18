Жителя Туапсе подозревают в том, что он сжег в бане соседа

КРАСНОДАР, 18 мая – РИА Новости. Следователи задержали 70-летнего жителя Туапсинского района Краснодарского края, подозреваемого в том, что он сжег в бане соседа и его знакомого из-за конфликта насчет земельного участка, сообщает СУ СК России по региону.

"Следователем следственного отдела по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Он подозревается в двойном убийстве общеопасным способом (п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ). Фигурант задержан следователем СКР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, между подозреваемым и его соседом был затяжной конфликт из-за разногласий по земельным участкам. Инцидент произошел 15 мая в поселке Агой Туапсинского района , сосед находился на своем участке с знакомым. В какой-то момент между ними и фигурантом дела произошел очередной конфликт, переросший в потасовку.

По версии следствия, после этого подозреваемый решил совершить убийство. Он дождался, пока сосед и знакомый уснули, зашел в помещение бани, где находились жертвы, разлил там бензин, бросил заранее подготовленную зажигательную смесь, закрыл дверь и скрылся с места преступления, уточняет ведомство.

Один мужчина скончался на месте, второй смог выйти из помещения и позвать на помощь. Он скончался в больнице, сообщает следственный комитет.

"В ходе допроса подозреваемый признал вину. В ходе проверки показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления", - добавили в ведомстве.