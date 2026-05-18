18:06 18.05.2026 (обновлено: 18:15 18.05.2026)
Жителя Туапсе подозревают в том, что он сжег в бане соседа

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсинском районе Краснодарского края задержан 70-летний местный житель, подозреваемый в двойном убийстве общеопасным способом.
  • По версии следствия, подозреваемый сжег в бане своего соседа и его знакомого из-за конфликта насчет земельного участка.
  • Подозреваемый признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления в ходе проверки показаний на месте.
КРАСНОДАР, 18 мая – РИА Новости. Следователи задержали 70-летнего жителя Туапсинского района Краснодарского края, подозреваемого в том, что он сжег в бане соседа и его знакомого из-за конфликта насчет земельного участка, сообщает СУ СК России по региону.
"Следователем следственного отдела по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Он подозревается в двойном убийстве общеопасным способом (п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант задержан следователем СКР", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, между подозреваемым и его соседом был затяжной конфликт из-за разногласий по земельным участкам. Инцидент произошел 15 мая в поселке Агой Туапсинского района, сосед находился на своем участке с знакомым. В какой-то момент между ними и фигурантом дела произошел очередной конфликт, переросший в потасовку.
По версии следствия, после этого подозреваемый решил совершить убийство. Он дождался, пока сосед и знакомый уснули, зашел в помещение бани, где находились жертвы, разлил там бензин, бросил заранее подготовленную зажигательную смесь, закрыл дверь и скрылся с места преступления, уточняет ведомство.
Один мужчина скончался на месте, второй смог выйти из помещения и позвать на помощь. Он скончался в больнице, сообщает следственный комитет.
"В ходе допроса подозреваемый признал вину. В ходе проверки показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления", - добавили в ведомстве.
Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Продолжается сбор доказательной базы по уголовному делу.
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
