Рейтинг@Mail.ru
В Чехове двое детей ушли с территории детсада - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 18.05.2026 (обновлено: 17:46 18.05.2026)
В Чехове двое детей ушли с территории детсада

В Чехове двое детей ушли с территории детсада, их ищут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое пятилетних детей самовольно покинули территорию детсада в подмосковном Чехове во время прогулки.
  • Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали детей у дома №21 по улице Полиграфистов.
  • Ведутся активные поиски детей с участием экстренных служб округа и группы «Лиза Алерт».
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Двое детей ушли с территории детсада в подмосковном Чехове во время прогулки, ведутся их поиски, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
"В данный момент на территории округа идут поисковые мероприятия по поиску двух детей. Сегодня двое пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии 7, Мирон Галкин и Константин Бушуев, во время прогулки самовольно покинули территорию учреждения через орнамент ограждения", - написал Собакин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в 11.39 мск детей заметили камеры "Безопасного региона" у дома " 21 по улице Полиграфистов. Незамедлительно сообщение о происшествии было передано в ЕДДС, ОМВД.
"На текущий момент ведутся активные поиски воспитанников. В поисках задействованы все экстренные службы округа и группа быстрого реагирования "Лиза Алерт", - добавил глава.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Самарской области ищут пенсионера с внуком, пропавших в лесу
17 мая, 10:26
 
ЧеховПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала