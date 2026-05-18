В Чехове двое детей ушли с территории детсада

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое пятилетних детей самовольно покинули территорию детсада в подмосковном Чехове во время прогулки.

Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали детей у дома №21 по улице Полиграфистов.

Ведутся активные поиски детей с участием экстренных служб округа и группы «Лиза Алерт».

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Двое детей ушли с территории детсада в подмосковном Чехове во время прогулки, ведутся их поиски, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

"В данный момент на территории округа идут поисковые мероприятия по поиску двух детей. Сегодня двое пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии 7, Мирон Галкин и Константин Бушуев, во время прогулки самовольно покинули территорию учреждения через орнамент ограждения", - написал Собакин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в 11.39 мск детей заметили камеры "Безопасного региона" у дома " 21 по улице Полиграфистов. Незамедлительно сообщение о происшествии было передано в ЕДДС, ОМВД.