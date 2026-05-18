Минкультуры Молдавии призвало к ответу жюри на "Евровидении-2026"
15:52 18.05.2026 (обновлено: 15:58 18.05.2026)
Минкультуры Молдавии призвало к ответу жюри на "Евровидении-2026"

В Молдавии произошел скандал из-за оценки артистке из Румынии на "Евровидении"

© AP Photo / Vadim Ghirda Участница "Евровидения" из Румынии Александра Кэпитэнеску
Участница "Евровидения" из Румынии Александра Кэпитэнеску
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минкультуры Молдавии призвало к ответу членов национального жюри страны за выставление трех баллов из 12 возможных участнице из Румынии Кэпитэнеску на конкурсе "Евровидение-2026".
  • По общему результату жюри стран и зрителей первое место на конкурсе "Евровидение" заняла болгарская певица Dara, на втором месте — израильский певец Ноам Беттан, а на третьем — Александра Кэпитэнеску.
  • Председатель Комиссии по европейской интеграции Спатарь заявил, что после скандала с оценками Молдавии необходимо проводить национальный отбор членов жюри.
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Минкультуры Молдавии призвало к ответу членов национального жюри страны, которые на конкурсе "Евровидение" поставили три балла из 12 возможных участнице из Румынии Александре Кэпитэнеску.
По общему результату жюри стран и зрителей на конкурсе "Евровидение" первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga, на втором месте - израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle, а на третьем оказалась Кэпитэнеску с композицией Choke Me.
"Министерство культуры Республики Молдова не вовлечено напрямую в организацию Eurovision Song Contest 2026. Мы оказали поддержку организаторам, общественной компании Teleradio-Moldova, в пределах возможностей, и в этом контексте считаем, что необходимы объяснения, особенно после этого голосования публики Республики Молдова", — заявил Жардан журналистам после оглашения результатов.
Его заявление было сделано на фоне возмущения в соцсетях со стороны общественности и политиков. Председатель Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь заявил, что после скандала с оценками на "Евровидении-2026" Молдавии необходимо проводить национальный отбор членов жюри. Депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Дину Плынгэу считает, что руководство компании Teleradio-Moldova, которая отвечала за состав молдавского жюри на "Евровидение-2026", должно уйти в отставку после скандала. При этом сама компания заявила, что члены жюри голосовали независимо.
Ситуацию прокомментировало и посольство Румынии в Молдавии, поблагодарив молдавское общество за поддержку румынской артистки.
