Минкультуры Молдавии призвало к ответу жюри на "Евровидении-2026"

КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Минкультуры Молдавии призвало к ответу членов национального жюри страны, которые на конкурсе "Евровидение" поставили три балла из 12 возможных участнице из Румынии Александре Кэпитэнеску.

По общему результату жюри стран и зрителей на конкурсе "Евровидение" первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga, на втором месте - израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle, а на третьем оказалась Кэпитэнеску с композицией Choke Me.

"Министерство культуры Республики Молдова не вовлечено напрямую в организацию Eurovision Song Contest 2026. Мы оказали поддержку организаторам, общественной компании Teleradio-Moldova, в пределах возможностей, и в этом контексте считаем, что необходимы объяснения, особенно после этого голосования публики Республики Молдова", — заявил Жардан журналистам после оглашения результатов.

Его заявление было сделано на фоне возмущения в соцсетях со стороны общественности и политиков. Председатель Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь заявил, что после скандала с оценками на "Евровидении-2026" Молдавии необходимо проводить национальный отбор членов жюри. Депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Дину Плынгэу считает, что руководство компании Teleradio-Moldova, которая отвечала за состав молдавского жюри на "Евровидение-2026", должно уйти в отставку после скандала. При этом сама компания заявила, что члены жюри голосовали независимо.