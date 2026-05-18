В многоэтажке в Нальчике ликвидировали пожар

15:39 18.05.2026 (обновлено: 15:46 18.05.2026)
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нальчике произошел пожар в многоэтажном доме на улице Калмыкова, начавшийся с квартиры на пятом этаже и распространившийся на кровлю.
  • Пожар полностью ликвидировали на площади в 600 квадратных метров, пять человек, включая двух детей, пострадали, погибших нет.
НАЛЬЧИК, 18 мая - РИА Новости. Пожар на кровле многоэтажного дома в Нальчике полностью ликвидирован на площади в 600 квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 10.15 мск в понедельник в Нальчике по улице Калмыкова загорелась квартира на пятом этаже и кровля жилого многоквартирного дома. Площадь пожара составляла 450 квадратных метров, позже она выросла до 600 "квадратов". По данным минздрава региона, пять человек, включая двух детей, пострадали при пожаре, состояние троих - средней тяжести, погибших нет.
