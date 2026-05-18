В многоэтажке в Нальчике ликвидировали пожар

НАЛЬЧИК, 18 мая - РИА Новости. Пожар на кровле многоэтажного дома в Нальчике полностью ликвидирован на площади в 600 квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Пожар полностью ликвидирован, площадь составила 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 10.15 мск в понедельник в Нальчике по улице Калмыкова загорелась квартира на пятом этаже и кровля жилого многоквартирного дома. Площадь пожара составляла 450 квадратных метров, позже она выросла до 600 "квадратов". По данным минздрава региона, пять человек, включая двух детей, пострадали при пожаре, состояние троих - средней тяжести, погибших нет.