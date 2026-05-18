Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при ударе БПЛА глава Скадовского района вернулся к работе - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 18.05.2026
Пострадавший при ударе БПЛА глава Скадовского района вернулся к работе

Пострадавший при ударе БПЛА глава Скадовского района Дудка вернулся к работе

© Фото : Александр Дудка/TelegramГлава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка
Глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : Александр Дудка/Telegram
Глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка пострадал при ударе беспилотника ВСУ.
  • После оказания медицинской помощи Дудка отказался от госпитализации и вернулся к работе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Получивший ранения в результате удара БПЛА ВСУ глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка после оказания медицинской помощи вернулся к работе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что Дудка пострадал при ударе беспилотника ВСУ в Скадовске, получив минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
"Александр Петрович после оказания ему медицинской помощи решил вернуться к работе. От госпитализации отказался", - сказал РИА Новости Василенко.
По его словам, Дудка получил осколочное ранение головы, врачи также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и наемников
Вчера, 12:48
 
ПроисшествияХерсонская областьСкадовскВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала