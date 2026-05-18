Пострадавший при ударе БПЛА глава Скадовского района вернулся к работе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Получивший ранения в результате удара БПЛА ВСУ глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка после оказания медицинской помощи вернулся к работе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"Александр Петрович после оказания ему медицинской помощи решил вернуться к работе. От госпитализации отказался", - сказал РИА Новости Василенко.