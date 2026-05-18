СК возбудил дело после пропажи двух детей в Подмосковье

17:45 18.05.2026 (обновлено: 17:54 18.05.2026)
СК возбудил дело о халатности после пропажи двух детей в Чехове

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
  • В подмосковном Чехове двое пятилетних детей ушли с территории детсада и пропали.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.
  • Городская прокуратура проведет проверку и оценит действия должностных лиц, ответственных за безопасность воспитанников.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено после того, как в подмосковном Чехове двое пятилетних детей ушли с территории детсада, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Глава Чехова Михаил Собакин ранее сообщил, что двое детей ушли с территории детсада во время прогулки, ведутся их поиски.
"По факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело (статья 293 УК РФ и статья156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники.
Кроме того, Чеховская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.
"По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
