СК возбудил дело после пропажи двух детей в Подмосковье

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено после того, как в подмосковном Чехове двое пятилетних детей ушли с территории детсада, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Глава Чехова Михаил Собакин ранее сообщил, что двое детей ушли с территории детсада во время прогулки, ведутся их поиски.

"По факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело (статья 293 УК РФ и статья156 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники.

Кроме того, Чеховская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.