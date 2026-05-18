Бутягин продолжит археологические исследования в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Вернувшийся в Россию после освобождения из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин заявил, что продолжит археологические исследования в Крыму.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина сообщила РИА Новости, что Бутягин снова приехал в Крым, где принимает участие в международной научной конференции в Керчи.
"Надеюсь продолжать свои работыкак это было запланировано ранее... Крым - это основное место, где я всю свою жизнь присутствую", - сказал Бутягин в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, история с задержанием в Польше не изменила его отношение к проведению раскопок в Крыму.
"Если бы что-то поменялось, это значило, что я хотя бы в каких-то значениях признавал предъявленное мне обвинение, которое я отрицал. Работы должны продолжаться как и принято в науке", - сказал Бутягин.
Археолог подчеркнул, что впервые на древней городище Мирмекий на мысе Карантинный в восточном Крыму побывал еще мальчиком, 41 год назад.
"В основном я занимался исследованием городища Мирмекий. Сначала в составе экспедиции своего учителя, а потом и сам. Во многом все, что произошло в моей карьере, связано с изучением именно этого памятника, находящегося на керченской земле", — подчеркнул археолог.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.