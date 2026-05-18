Умер основатель буддийской школы Карма Кагью в России лама Оле Нидал

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Основатель буддийской школы "Алмазного пути" традиции Карма Кагью - одной из крупнейших буддийских общин России - лама Оле Нидал умер в понедельник на 86-м году жизни, рассказал РИА Новости глава совета объединения традиционных буддийских общин Москвы Олег Вавилов.
По его словам, лама Оле Нидал впервые посетил СССР в конце 80-х годов и многократно приезжал в Россию.
"Сегодня Российская ассоциация буддистов алмазного пути Карма Кагью насчитывает более 80 центров по всей стране - это крупнейшая по количеству центров буддийская община в России", - отметил Вавилов.
Он добавил, что лама Оле Нидал многое сделал для распространения буддизма на Западе и в России.
"Он собирал большие стадионы, общался с молодежью открыто на самые разные темы, был харизматичным, ярким лидером", - заключил собеседник агентства.
Российская ассоциация буддистов алмазного пути Карма Кагью была создана в 1993 году. По данным на сайте организации, ее задача - сохранение и развитие буддизма традиции Карма Кагью и его культурного наследия, ознакомление с ним населения. Как уточняется на сайте, под эгидой ассоциации проходят лекции, медитационные курсы, мастер-классы по живописи, скульптуре, художественные выставки, фестивали, кинопоказы, дни открытых дверей, круглые столы, научные конференции и другие мероприятия, связанные с тибетским буддизмом.