Умер основатель буддийской школы Карма Кагью в России лама Оле Нидал

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Основатель буддийской школы "Алмазного пути" традиции Карма Кагью - одной из крупнейших буддийских общин России - лама Оле Нидал умер в понедельник на 86-м году жизни, рассказал РИА Новости глава совета объединения традиционных буддийских общин Москвы Олег Вавилов.

"Умер лама Оле Нидал - основатель буддийской школы Алмазного Пути традиции Карма Кагью, общины которой есть в разных странах мира, в том числе в России . Ему было 85 лет. В последние годы он проживал в Швейцарии", - сказал Вавилов

По его словам, лама Оле Нидал впервые посетил СССР в конце 80-х годов и многократно приезжал в Россию.

"Сегодня Российская ассоциация буддистов алмазного пути Карма Кагью насчитывает более 80 центров по всей стране - это крупнейшая по количеству центров буддийская община в России", - отметил Вавилов.

Он добавил, что лама Оле Нидал многое сделал для распространения буддизма на Западе и в России.

"Он собирал большие стадионы, общался с молодежью открыто на самые разные темы, был харизматичным, ярким лидером", - заключил собеседник агентства.