03:37 18.05.2026
СМИ: охрану короля Британии уличили в том, что они спят на работе

Король Великобритании Карл III. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудников охраны короля Великобритании Карла III уличили в том, что они спят на работе.
  • Под расследование попали порядка 30 сотрудников специализированного отдела британской полиции.
  • Такое поведение полицейских создавало угрозу безопасности для британского короля.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сотрудников охраны короля Великобритании Карла III уличили в том, что они спят на работе, сообщает газета Sun со ссылкой на полицию.
"В отношении вооруженных полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведется расследование из-за шокирующих заявлений о том, что они засыпали на работе", - пишет издание.
Согласно этой информации, под расследование попали порядка 30 сотрудников специализированного отдела британской полиции. Газета обращает внимание, что некоторых полицейских в охране короля также обвиняют в том, что они отмечались на дежурстве, после чего оставляли свой пост.
Источник заявил газете, что такое поведение полицейских создавало угрозу безопасности для британского короля.
В Букингемском дворце сообщили изданию, что знают о расследовании, но отказались его комментировать.
