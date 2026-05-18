Балицкий сообщил об ударах ВСУ по Каменско-Днепровскому округу

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского округа Запорожской области.

Город Каменка-Днепровская подвергается массированному удару БПЛА противника.

В результате атаки пострадал мирный житель 1982 года рождения, получивший множественные осколочные ранения ног.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского округа Запорожской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Боевики ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округа", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".

В частности, по его словам, массированному удару БПЛА противника подвергается город Каменка-Днепровская.

"Так, беспилотник квадрокоптерного типа, предположительно "камикадзе", атаковал территорию частного домовладения. Также в результате атаки нескольких БПЛА по домовладению пострадал мирный житель 1982 года рождения – у мужчины множественные осколочные ранения ног. Само домовладение получило значительные повреждения", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, по словам Балицкого, противник обстрелял из артиллерии береговую линию Каменки-Днепровской и села Водяное.

"Зафиксировано не менее пяти взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - подчеркнул он.

При этом Балицкий призвал автомобилистов воздержаться от поездок в Каменско-Днепровский муниципальный округ.