Балицкий сообщил об ударах ВСУ по Каменско-Днепровскому округу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского округа Запорожской области.
- Город Каменка-Днепровская подвергается массированному удару БПЛА противника.
- В результате атаки пострадал мирный житель 1982 года рождения, получивший множественные осколочные ранения ног.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского округа Запорожской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Боевики ВСУ наносят комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округа", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, массированному удару БПЛА противника подвергается город Каменка-Днепровская.
"Так, беспилотник квадрокоптерного типа, предположительно "камикадзе", атаковал территорию частного домовладения. Также в результате атаки нескольких БПЛА по домовладению пострадал мирный житель 1982 года рождения – у мужчины множественные осколочные ранения ног. Само домовладение получило значительные повреждения", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, по словам Балицкого, противник обстрелял из артиллерии береговую линию Каменки-Днепровской и села Водяное.
"Зафиксировано не менее пяти взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - подчеркнул он.
При этом Балицкий призвал автомобилистов воздержаться от поездок в Каменско-Днепровский муниципальный округ.
"Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетом зафиксирована высокая активность FPV-дронов противника", - отметил губернатор.