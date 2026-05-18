В Ростовской области уничтожили два БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области уничтожены два БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости. БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области в понедельник утром, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня утром в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах", - написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.