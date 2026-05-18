ПВО ночью сбила один БПЛА над Тульской областью

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Один БПЛА сбит в небе над Тульской областью минувшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.