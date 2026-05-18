Модифицированные БПЛА российского производства поставляются на передовую
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 18.05.2026
Модифицированные БПЛА российского производства поставляются на передовую

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мастерскую группировки войск «Север» отправляют улучшенные модели беспилотников, включая дроны «Упырь», «Бумеранг» и «Скворец».
  • Разработчики с заводов приезжают в мастерскую, чтобы на месте консультироваться, дорабатывать и улучшать изделия с учетом боевого опыта.
  • После доработок в мастерскую поставляют усовершенствованные образцы беспилотников.
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. В мастерскую группировки войск "Север" отправляют улучшенные модели беспилотников, включая дроны "Упырь", "Бумеранг" и "Скворец", которые уже поставляются на передовую, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Воблер".
"Привезли дрон "Упырь" и дрон "Бумеранг", модифицированного "Скворца". Этот дрон уже известен, и, как и большинство FPV-дронов, они отправляются в один конец с "подарком", - сообщил "Воблер".
По словам военнослужащего, к ним нередко приезжают разработчики с заводов, чтобы на месте консультироваться, дорабатывать и улучшать изделия с учетом боевого опыта. После этого в мастерскую поставляют усовершенствованные образцы.
"Был у нас еще дрон со складными лучами, более компактный. Но, честно говоря, тяжеленький оказался. Это было не сильно востребовано, чтобы он был компактный. Требования к весу оказались важнее", - добавил инженер.
