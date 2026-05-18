В Киеве запаниковали после налета дронов ВСУ на Москву

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Налет БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье будет иметь последствия для Киева, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия", — предупредил журналист.
Прошлой ночью три человека погибли при налете дронов на Химки и Мытищи в Московской области.
Налету беспилотников также подвергся Дедовск: трое мужчин и женщина получили ранения. Повреждены многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом. Жертв среди мирных жителей нет.
Всего за ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе.
В МИД России назвали эту атаку очередным массовым терактом киевского режима, организованном на деньги ЕС.