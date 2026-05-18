Рейтинг@Mail.ru
Семьям погибших при атаке БПЛА под Самарой выплатят 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 18.05.2026
Семьям погибших при атаке БПЛА под Самарой выплатят 1,5 миллиона рублей

Семьям погибших при атаке украинских БПЛА под Самарой выплатят 1,5 млн руб

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА в Самарской области
Последствия атаки БПЛА в Самарской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Самарской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семьям погибших при атаке украинских БПЛА в Самарской области назначены социальные выплаты.
  • Размер единовременной социальной выплаты составляет 1 567 500 рублей.
  • В Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ частично обрушился подъезд жилого дома, есть пострадавшие и погибшие.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Семьям погибших при атаке украинских БПЛА в Самарской области назначили социальные выплату на сумму 1,5 миллиона рублей, соответствующие изменения были внесены в указ губернатора региона.
"Указ губернатора Самарской области … Членам семей граждан РФ, погибших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Самарской области, признанной террористическим актом, в период с 22.04.2026 по 15.05.2026 … Размер единовременной социальной выплаты лицам … составляет 1 567 500 рублей", – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 22 апреля сообщал, что в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ частично обрушился подъезд жилого дома. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. По факту гибели и ранения жителей возбуждено уголовное дело о теракте.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Колумбийский наемник призвал соотечественников не воевать за ВСУ
Вчера, 15:31
 
Самарская областьРоссияСызраньВячеслав ФедорищевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала