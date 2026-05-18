Семьям погибших при атаке БПЛА под Самарой выплатят 1,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семьям погибших при атаке украинских БПЛА в Самарской области назначены социальные выплаты.
- Размер единовременной социальной выплаты составляет 1 567 500 рублей.
- В Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ частично обрушился подъезд жилого дома, есть пострадавшие и погибшие.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Семьям погибших при атаке украинских БПЛА в Самарской области назначили социальные выплату на сумму 1,5 миллиона рублей, соответствующие изменения были внесены в указ губернатора региона.
"Указ губернатора Самарской области … Членам семей граждан РФ, погибших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Самарской области, признанной террористическим актом, в период с 22.04.2026 по 15.05.2026 … Размер единовременной социальной выплаты лицам … составляет 1 567 500 рублей", – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 22 апреля сообщал, что в Сызрани в результате атаки беспилотников ВСУ частично обрушился подъезд жилого дома. Пострадали 12 человек, из-под завалов извлекли тела женщины и девочки. По факту гибели и ранения жителей возбуждено уголовное дело о теракте.