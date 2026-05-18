17:42 18.05.2026

"Билайн бизнес" начинает тестирование 5G в 11 городах

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Билайн бизнес" запускает тестирование связи пятого поколения: с понедельника на смартфонах корпоративных пользователей в 11 городах России появится индикация 5G, а название сети изменится на "bee.test.5G", сообщает оператор.
На первом этапе индикация 5G появится в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, ЕАО, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Грозном и Черкесске. География проекта будет постепенно расширяться.
"Запуск тестирования стал возможен благодаря модернизации ядра сети. Обновленная инфраструктура позволяет использовать существующее оборудование, обеспечивать совместимость устройств с 5G и подготовить сеть к дальнейшему масштабированию технологии после решения вопросов с частотным спектром", - говорится в сообщении.
Индикация 5G активируется автоматически. При этом текущие параметры связи — скорость передачи данных и покрытие — остаются без изменений до полноценного запуска технологии.
"Тестирование 5G — это инвестиция в будущее цифровой экономики и готовность наших клиентов к новым технологическим возможностям. Мы последовательно модернизируем инфраструктуру, чтобы запуск 5G в будущем был максимально бесшовным и комфортным для корпоративных и частных клиентов", - приводится в сообщении комментарий директора по корпоративному бизнесу "Билайна" Максима Зайкова.
 
ТехнологииРоссияБилайнмобильная связь5G
 
 
