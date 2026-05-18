"Билайн бизнес" начинает тестирование 5G в 11 городах

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Билайн бизнес" запускает тестирование связи пятого поколения: с понедельника на смартфонах корпоративных пользователей в 11 городах России появится индикация 5G, а название сети изменится на "bee.test.5G", сообщает оператор.

На первом этапе индикация 5G появится в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, ЕАО, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Грозном и Черкесске. География проекта будет постепенно расширяться.

"Запуск тестирования стал возможен благодаря модернизации ядра сети. Обновленная инфраструктура позволяет использовать существующее оборудование, обеспечивать совместимость устройств с 5G и подготовить сеть к дальнейшему масштабированию технологии после решения вопросов с частотным спектром", - говорится в сообщении.

Индикация 5G активируется автоматически. При этом текущие параметры связи — скорость передачи данных и покрытие — остаются без изменений до полноценного запуска технологии.